SMM GPT - нейросеть для создания контента и его плана. Сервис генерирует не только текстовый контент, но и видео с ИИ-аватарами, озвучивает текст, создаёт изображения для постов и профиля. Нейросеть придумает темы для публикации в социальных сетях, опираясь на указанную пользователем сферу деятельности. Можно оплатить из РФ.