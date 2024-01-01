Нейросети | Каталог инструментов для любых задач

Нейросети – крылья для ваших идей
Выберите лучшие в нашем каталоге

znachok-poiska
На входе
  • Текст
  • Изображение
  • Аудио
  • Видео
  • Анимация
  • Набросок
  • Код
  • Презентация
На выходе
  • Текст
  • Изображение
  • Аудио
  • Анимация
  • Видео
  • Код
  • Презентация
  • SVG
  • Приложение
  • 3D
  • Сайт
  • Интерфейс
Сфера
  • 3D
  • SEO
  • Анализ видео
  • Анализ сайтов
  • Аналитика
  • Анимация
  • Аудио
  • Веб-дизайн
  • Веб-разработка
  • Видео
  • Графический дизайн
  • Дизайн интерьера
  • Дипфейк
  • Здоровье
  • Иллюстрация
  • Кинематограф
  • Кодинг
  • Копирайтинг
  • Маркетинг
  • Мода
  • Музыка
  • Образование
  • Офисные
  • Перевод
  • Повседневные
  • Поиск
  • Презентация
  • Развлечения
  • Разработка игр
  • Разработка приложений
  • Фотография
  • Чат-бот
  • Электронная коммерция
Задача
  • Анализировать аудио
  • Анализировать видео
  • Анализировать документ
  • Анализировать сайт
  • Анализировать таблицы
  • Анимировать изображение
  • Анимировать лицо
  • Анимировать персонажа
  • Добавить объект на фото
  • Добавить улыбку
  • Заменить фон на фото
  • Изменить возраст на фото
  • Изменить гендер на фото
  • Изменить голос
  • Изменить изображение
  • Изменить направление взгляда
  • Изменить причёску
  • Изменить стиль фото
  • Изменить текст
  • Изменить цвет волос
  • Изменить цвет глаз
  • Изменить эмоции
  • Клонировать голос
  • Найти информацию
  • Написать код
  • Написать рассказ
  • Написать резюме
  • Написать сочинение
  • Написать текст
  • Нарезать видео
  • Объяснить код
  • Озвучить песню
  • Озвучить текст
  • Отделить музыку и вокал
  • Отладить код
  • Перевести аудио
  • Перевести видео
  • Перевести речь в текст
  • Перевести текст
  • Пересказать видео
  • Пересказать сайт
  • Пересказать текст
  • Перефразировать текст
  • Подготовить к экзаменам
  • Подобрать музыку
  • Подобрать фильм
  • Подобрать шрифт
  • Поменять лица местами
  • Поставить диагноз
  • Придумать имя
  • Придумать мем
  • Придумать персонажа
  • Придумать подарок
  • Придумать поздравление
  • Придумать рекламу
  • Придумать рецепт
  • Придумать стихи
  • Придумать сценарий
  • Придумать текст песни
  • Примерить одежду
  • Проверить ошибки в тексте
  • Провести собеседование
  • Решить математику
  • Сгенерировать формулу Excel
  • Сгенерировать фото ребёнка
  • Скетчинг
  • Создать 3D
  • Создать QR-код
  • Создать SVG
  • Создать аниме арт
  • Создать аудио
  • Создать видео
  • Создать график
  • Создать дизайн интерьера
  • Создать изображение
  • Создать интерфейс
  • Создать кавер на песню
  • Создать лицо
  • Создать логотип
  • Создать музыку
  • Создать персонажа
  • Создать презентацию
  • Создать приложение
  • Создать промт
  • Создать сайт
  • Создать татуировку
  • Создать чат-бота
  • Создать человека
  • Создать эмодзи
  • Составить план питания
  • Составить план тренировок
  • Убрать размытие с фото
  • Увеличить размер видео
  • Увеличить размер фото
  • Удалить водяной знак с видео
  • Удалить водяной знак с фото
  • Удалить объект с видео
  • Удалить объект с фото
  • Удалить фон
  • Удалить шум из аудио
  • Улучшить качество видео
  • Улучшить качество фото
Платформа
  • Веб-приложение
  • Десктопное приложение
  • Мобильное приложение
  • Расширение для браузера
  • Плагин для приложения
Стоимость
  • Бесплатные
  • Платные
  • С пробным периодом
  • Freemium
API
  • Да
  • Нет

Каталог нейросетей

Shakker AI-превью

Графический дизайн

Иллюстрация

Фотография

Shakker AI

Shakker AI - нейросеть, изменяющая фото. Сервис предоставляет большое количество моделей для воплощения ваших самых смелых идей. Помимо различных способов изменения картинок, нейросеть умеет генерировать изображения при помощи Stable Diffusion, увеличивать разрешение и качество, а также объединять их.

Обновлено: 10 февраля 2024 г.

Image to Music V2-превью

Музыка

Image to Music V2

Image to Music V2 - нейросеть, которая пишет музыку по фото или картинке. Инструмент является бесплатным и размещен на площадке Hugging Face. Нейросеть генерирует небольшую мелодию, преобразуя картинку в текстовый промпт, который отправляется в одну из моделей для создания музыки. Для разработчиков доступен API.

Обновлено: 10 февраля 2024 г.

Postmypost AI-превью

Копирайтинг

Маркетинг

Postmypost AI

Postmypost AI - нейросеть для написания постов для социальных сетей. Сервис разработан специально для маркетологов, блогеров и пользователей, активно использующих аккаунты для ведения бизнеса. Нейросеть пишет посты для ВК, Одноклассников, Telegram, TikTok, YouTube и многих других социальных сетей.

Обновлено: 8 февраля 2024 г.

Turbotext Рерайт-превью

SEO

Копирайтинг

Turbotext Рерайт

Turbotext Рерайт - нейросеть, изменяющая текст. Сервис работает с контентом на множестве языков и автоматически определяет их. После изменения текста нейросетью сервис подберёт идеальный заголовок и проведёт анализ текста по таким критериям, как стилистика, простота языка, дочитываемость текста, кликбейтность статьи, позитивность и другие.

Обновлено: 7 февраля 2024 г.

AISEO Paraphraser-превью

SEO

Копирайтинг

AISEO Paraphraser

AISEO Paraphraser Tool - нейросеть для рерайта текста. Сервис является одним из лучших в своём классе. К вашим услугам тонкие настройки параметров перефразирования, возможность импорта текста из URL-адреса и оценка уникальность контента. Нейросеть выполняет рерайт текста на многих языках и способна одновременно переводить его.

Обновлено: 7 февраля 2024 г.

Порфирьевич-превью

Копирайтинг

Развлечения

Порфирьевич

Порфирьевич - нейросеть, способная дописать ваш текст. Экспериментируйте с тремя предоставленными моделями для получения релевантного результата. Нейросеть дополняет текст на русском языке, предлагая интересные и забавные варианты дальнейшего развития истории. Разработчикам рекомендуется ознакомиться со страницей проекта на GitHub.

Обновлено: 7 февраля 2024 г.

SMM GPT-превью

Аудио

Видео

Графический дизайн

Копирайтинг

Маркетинг

SMM GPT

SMM GPT - нейросеть для создания контента и его плана. Сервис генерирует не только текстовый контент, но и видео с ИИ-аватарами, озвучивает текст, создаёт изображения для постов и профиля. Нейросеть придумает темы для публикации в социальных сетях, опираясь на указанную пользователем сферу деятельности. Можно оплатить из РФ.

Обновлено: 7 февраля 2024 г.

ImageFX-превью

Графический дизайн

Иллюстрация

ImageFX

ImageFX - бесплатная нейросеть для создания изображений по описанию. Сервис отличается очень качественными результатами и простым интерфейсом. Главной фишкой инструмента является удобная система промптинга, благодаря которой не нужно точно следовать правилам составления текстовых инструкций. Для использования нужен VPN с подключением к серверу в США.

Обновлено: 5 февраля 2024 г.

Retext AI-превью

Копирайтинг

Образование

Retext AI

Retext AI - нейросеть для повышения уникальности текста. Сервис позволяет выбрать уровень преобразования текста, оценить уникальность контента и после завершения работы подобрать синонимы, обеспечивая прохождение проверки на плагиат. Нейросеть поддерживает русский, английский, украинский и белорусский языки. Присутствует текстовый редактор.

Обновлено: 5 февраля 2024 г.

Paraphrasing Tool-превью

Копирайтинг

Paraphrasing Tool

Paraphrasing Tool - нейросеть, способная перефразировать текст. Приложение выделяется возможностью выбора режима работы (стандартный, креативный, академический и другие) и загрузкой контента из различных источников, таких как документы, аудиозаписи и скриншоты. Нейросеть умеет перефразировать текст на многих языках.

Обновлено: 5 февраля 2024 г.

TextFX-превью

Копирайтинг

TextFX

TextFX - бесплатная нейросеть для работы с текстом. Сервис будет особенно полезен для создателей контента и писателей, оказавшихся в творческом кризисе. Нейросеть обладает 10 функциями для работы со словами, словосочетаниями и предложениями, включая продолжение фразы, рассмотрение темы с различных точек зрения и другие.

Обновлено: 5 февраля 2024 г.

MusicFX-превью

Аудио

MusicFX

MusicFX - нейросеть, генерирующая музыку. Приложение создаёт разнообразные мелодии высокого качества всего за несколько секунд. Перед генерацией музыку вы можете настроить длину трека, зацикливание и Seed. Также вас порадует удобная система промптинга. Для использования нужен VPN с подключением к серверу в США.

Обновлено: 5 февраля 2024 г.

Free TTS-превью

Аудио

Free TTS

Free TTS - приложение для озвучки текста с помощью нейросети. Простой и удобный синтезатор речи, поддерживающий голоса Google и Amazon. Вас обрадует язык разметки и поддержка большого количества языков для озвучки нейросетью, включая русский, английский, немецкий и многие другие. Присутствует бесплатная версия.

Обновлено: 4 февраля 2024 г.

Video Dubbing-превью

Видео

Перевод

Video Dubbing

AI Video Dubbing - нейросеть для дубляжа. Приложение доступно на платформе Hugging Face и позволяет переводить видео длиной до 1 минуты. Нейросеть сделает дубляж на русском, английском, испанском и других популярных языках. Если у вас есть опыт разработки моделей, доступен код приложения, который вы можете изменить под свои нужды.

Обновлено: 3 февраля 2024 г.

Maestra-превью

Аудио

Перевод

Maestra

Maestra - нейросеть для перевода аудио. К вашим услугам огромный набор голосов с возможностью выбора диалекта и эмоциональной окраски. Нейросеть переводит аудио на русский, английский, немецкий и другие языки. Многофункциональный редактор позволяет редактировать текст аудиофайла. Для разработчиков доступен API.

Обновлено: 3 февраля 2024 г.

AI Fashion Models-превью

Мода

AI Fashion Models

AI Fashion Models - нейросеть, позволяющая примерить одежду на модели. Инструмент идеально подходит для создания изображений для карточек товаров и будет полезен для владельцев магазинов одежды. Кроме того, нейросеть умеет заменять человека на фото, сохраняя образ, и примерять парики, что является довольно редкой функцией.

Обновлено: 2 февраля 2024 г.

Photify AI-превью

Фотография

Photify AI

Photify AI - нейросеть для создания аватара с помощью нейросети. Инструмент представлен в виде приложения для Android и телеграмм-бота. В вашем распоряжении множество стилей для создания аватарок и возможность настройки собственного стиля с помощью текстовых инструкций. Сервис выделяется высоким качеством полученных аватарок и простым интерфейсом.

Обновлено: 2 февраля 2024 г.

Remaker Face Swap-превью

Дипфейк

Развлечения

Фотография

Remaker Face Swap

Remaker Face Swap - нейросеть для создания дипфейков. Инструмент поставляется в виде веб-приложения и расширения для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge. Сервис прекрасно справляется сразу с несколькими лицами на фотографии, создавать дипфейки из небольших видео и оптимизирован для браузеров мобильных телефонов.

Обновлено: 1 февраля 2024 г.

TopMedi AI-превью

Аудио

TopMedi AI

TopMedi AI - нейросеть для озвучки текста голосом знаменитостей. Сервис предоставляет качественное преобразование текста в речь. Нейросеть озвучит голосом Путина, Гитлера и многих других политиков, артистов и знаменитостей. Кроме того, предоставлена функция клонирования голоса и API с подробной документацией.

Обновлено: 26 января 2024 г.

BasedLabs AI-превью

Анимация

Видео

Графический дизайн

Иллюстрация

BasedLabs AI

BasedLabs AI - нейросеть для анимирования картинок. Приложение предоставляет 2 модели Image2Video, одна из которых позволяет использовать текстовое описание. Если у вас нет исходного изображения, то используйте встроенный в сервис Stable Diffusion. Кроме того, присутствует функция редактирования изображений.

Обновлено: 25 января 2024 г.

RealChar-превью

Развлечения

Чат-бот

RealChar

RealChar - нейросеть, позволяющая общаться с персонажами. Каждый виртуальный ассистент обладает уникальным голосом и набором данных, на которых была обучена модель. Для общения с персонажем вы можете использовать стандартный текстовый режим или голос, предварительно указав свой микрофон в настройках.

Обновлено: 23 января 2024 г.

Character AI-превью

Развлечения

Чат-бот

Character AI

Character AI - нейросеть для создания персонажа. Создавайте героев игр, фильмов, книг, полезных помощников и известных личностей. Сервис позволяет задавать для каждого персонажа описание, приветствие и загружать примеры диалогов для тренировки модели. Кроме того, вам доступен диалог с персонажами других пользователей.

Обновлено: 22 января 2024 г.

korewa AI-превью

Развлечения

Чат-бот

korewa AI

korewa AI - нейросеть для создания персонажей из аниме. С помощью данного приложения вы создадите компаньонов с уникальными чертами характера, воспоминаниями и возможностью запоминать предмет диалога. Каждый персонаж будет обладать набором эмоций, которые выражаются с помощью изменения изображения.

Обновлено: 21 января 2024 г.

Anime Generator-превью

Графический дизайн

Иллюстрация

Anime Generator

Anime AI Art Generator - нейросеть для создания аниме. В вашем распоряжении 13 моделей, возможность увеличение разрешения в 4 раза, продвинутый режим с множеством параметров и редактирование изображений. Для некоторых моделей доступна функция улучшения качества лиц. Разработчиков порадует API с подробной документацией.

Обновлено: 19 января 2024 г.

Anime AI-превью

Фотография

Anime AI

Anime AI - бесплатная нейросеть для фото в стиле аниме. Сервис построен на базе Stable Diffusion, дополнительно обученной на множестве изображений данного жанра. Нейросеть подходит для создания аватарок в стиле аниме. К вашим услугам большое количество стилей и возможность добавления дополнительной атрибутики (очки, шляпа и другие).

Обновлено: 19 января 2024 г.

IP Adapter FaceID-превью

Фотография

IP Adapter FaceID

IP Adapter FaceID - нейросеть, изменяющая стиль фото. Приложение отличается прекрасным сохранением структуры лица и возможностью использовать текстовые промпты, а не заготовленные разработчиком стили. Сервис постоянно развивается, поэтому изменение стиля фото нейросетью становится всё более качественным. Присутствует API.

Обновлено: 16 января 2024 г.

Xenia-превью

Офисные

Xenia

Xenia - нейросеть для HR, которая автоматизирует процесс проведения собеседований. Сервис улучшит производительность рекрутеров и сэкономит бюджет компании. Xenia умеет генерировать вопросы для выбранной вакансии и определять попытки мошенничества. Приложение спроектировано профессионалами в сфере рекрутинга.

Обновлено: 16 января 2024 г.

AI Excel Bot-превью

Офисные

AI Excel Bot

AI Excel Bot - нейросеть для таблиц Эксель и Google Sheets. Сервис напишет или объяснит формулы для электронных таблиц и сгенерирует скрипты на VBA для автоматизации работы. Инструмент поддерживает большое количество языков и поставляется в виде веб-приложения и удобного расширения для браузера Google Chrome.

Обновлено: 15 января 2024 г.

GPT Excel-превью

Офисные

GPT Excel

GPT Excel - нейросеть для Excel, Google Sheets и Airtable. Сервис умеет генерировать формулы, создавать скрипты на VBA, писать SQL-запросы для различных СУБД, составлять регулярные выражения и шаблоны таблиц.&nbsp;GPT Excel основан на большой языковой модели, следовательно, способен понимать запросы на многих языках.

Обновлено: 15 января 2024 г.

WriteHuman-превью

SEO

Копирайтинг

WriteHuman

WriteHuman - нейросеть, способная очеловечить текст, написанный с помощью таких больших языковых моделей, как ChatGPT, Bard, Llama и других. Для преодоления более строгих ИИ-детекторов доступна более продвинутая модель (только по подписке). WriteHuman обеспечивает полную&nbsp;конфиденциальность и безопасность данных.

Обновлено: 12 января 2024 г.

Загрузить ещё