Каталог нейросетей
Графический дизайн
Иллюстрация
Фотография
Shakker AI
Shakker AI - нейросеть, изменяющая фото. Сервис предоставляет большое количество моделей для воплощения ваших самых смелых идей. Помимо различных способов изменения картинок, нейросеть умеет генерировать изображения при помощи Stable Diffusion, увеличивать разрешение и качество, а также объединять их.
Обновлено: 10 февраля 2024 г.
Музыка
Image to Music V2
Image to Music V2 - нейросеть, которая пишет музыку по фото или картинке. Инструмент является бесплатным и размещен на площадке Hugging Face. Нейросеть генерирует небольшую мелодию, преобразуя картинку в текстовый промпт, который отправляется в одну из моделей для создания музыки. Для разработчиков доступен API.
Обновлено: 10 февраля 2024 г.
Копирайтинг
Маркетинг
Postmypost AI
Postmypost AI - нейросеть для написания постов для социальных сетей. Сервис разработан специально для маркетологов, блогеров и пользователей, активно использующих аккаунты для ведения бизнеса. Нейросеть пишет посты для ВК, Одноклассников, Telegram, TikTok, YouTube и многих других социальных сетей.
Обновлено: 8 февраля 2024 г.
SEO
Копирайтинг
Turbotext Рерайт
Turbotext Рерайт - нейросеть, изменяющая текст. Сервис работает с контентом на множестве языков и автоматически определяет их. После изменения текста нейросетью сервис подберёт идеальный заголовок и проведёт анализ текста по таким критериям, как стилистика, простота языка, дочитываемость текста, кликбейтность статьи, позитивность и другие.
Обновлено: 7 февраля 2024 г.
SEO
Копирайтинг
AISEO Paraphraser
AISEO Paraphraser Tool - нейросеть для рерайта текста. Сервис является одним из лучших в своём классе. К вашим услугам тонкие настройки параметров перефразирования, возможность импорта текста из URL-адреса и оценка уникальность контента. Нейросеть выполняет рерайт текста на многих языках и способна одновременно переводить его.
Обновлено: 7 февраля 2024 г.
Копирайтинг
Развлечения
Порфирьевич
Порфирьевич - нейросеть, способная дописать ваш текст. Экспериментируйте с тремя предоставленными моделями для получения релевантного результата. Нейросеть дополняет текст на русском языке, предлагая интересные и забавные варианты дальнейшего развития истории. Разработчикам рекомендуется ознакомиться со страницей проекта на GitHub.
Обновлено: 7 февраля 2024 г.
Аудио
Видео
Графический дизайн
Копирайтинг
Маркетинг
SMM GPT
SMM GPT - нейросеть для создания контента и его плана. Сервис генерирует не только текстовый контент, но и видео с ИИ-аватарами, озвучивает текст, создаёт изображения для постов и профиля. Нейросеть придумает темы для публикации в социальных сетях, опираясь на указанную пользователем сферу деятельности. Можно оплатить из РФ.
Обновлено: 7 февраля 2024 г.
Графический дизайн
Иллюстрация
ImageFX
ImageFX - бесплатная нейросеть для создания изображений по описанию. Сервис отличается очень качественными результатами и простым интерфейсом. Главной фишкой инструмента является удобная система промптинга, благодаря которой не нужно точно следовать правилам составления текстовых инструкций. Для использования нужен VPN с подключением к серверу в США.
Обновлено: 5 февраля 2024 г.
Копирайтинг
Образование
Retext AI
Retext AI - нейросеть для повышения уникальности текста. Сервис позволяет выбрать уровень преобразования текста, оценить уникальность контента и после завершения работы подобрать синонимы, обеспечивая прохождение проверки на плагиат. Нейросеть поддерживает русский, английский, украинский и белорусский языки. Присутствует текстовый редактор.
Обновлено: 5 февраля 2024 г.
Копирайтинг
Paraphrasing Tool
Paraphrasing Tool - нейросеть, способная перефразировать текст. Приложение выделяется возможностью выбора режима работы (стандартный, креативный, академический и другие) и загрузкой контента из различных источников, таких как документы, аудиозаписи и скриншоты. Нейросеть умеет перефразировать текст на многих языках.
Обновлено: 5 февраля 2024 г.
Копирайтинг
TextFX
TextFX - бесплатная нейросеть для работы с текстом. Сервис будет особенно полезен для создателей контента и писателей, оказавшихся в творческом кризисе. Нейросеть обладает 10 функциями для работы со словами, словосочетаниями и предложениями, включая продолжение фразы, рассмотрение темы с различных точек зрения и другие.
Обновлено: 5 февраля 2024 г.
Аудио
MusicFX
MusicFX - нейросеть, генерирующая музыку. Приложение создаёт разнообразные мелодии высокого качества всего за несколько секунд. Перед генерацией музыку вы можете настроить длину трека, зацикливание и Seed. Также вас порадует удобная система промптинга. Для использования нужен VPN с подключением к серверу в США.
Обновлено: 5 февраля 2024 г.
Аудио
Free TTS
Free TTS - приложение для озвучки текста с помощью нейросети. Простой и удобный синтезатор речи, поддерживающий голоса Google и Amazon. Вас обрадует язык разметки и поддержка большого количества языков для озвучки нейросетью, включая русский, английский, немецкий и многие другие. Присутствует бесплатная версия.
Обновлено: 4 февраля 2024 г.
Видео
Перевод
Video Dubbing
AI Video Dubbing - нейросеть для дубляжа. Приложение доступно на платформе Hugging Face и позволяет переводить видео длиной до 1 минуты. Нейросеть сделает дубляж на русском, английском, испанском и других популярных языках. Если у вас есть опыт разработки моделей, доступен код приложения, который вы можете изменить под свои нужды.
Обновлено: 3 февраля 2024 г.
Аудио
Перевод
Maestra
Maestra - нейросеть для перевода аудио. К вашим услугам огромный набор голосов с возможностью выбора диалекта и эмоциональной окраски. Нейросеть переводит аудио на русский, английский, немецкий и другие языки. Многофункциональный редактор позволяет редактировать текст аудиофайла. Для разработчиков доступен API.
Обновлено: 3 февраля 2024 г.
Мода
AI Fashion Models
AI Fashion Models - нейросеть, позволяющая примерить одежду на модели. Инструмент идеально подходит для создания изображений для карточек товаров и будет полезен для владельцев магазинов одежды. Кроме того, нейросеть умеет заменять человека на фото, сохраняя образ, и примерять парики, что является довольно редкой функцией.
Обновлено: 2 февраля 2024 г.
Фотография
Photify AI
Photify AI - нейросеть для создания аватара с помощью нейросети. Инструмент представлен в виде приложения для Android и телеграмм-бота. В вашем распоряжении множество стилей для создания аватарок и возможность настройки собственного стиля с помощью текстовых инструкций. Сервис выделяется высоким качеством полученных аватарок и простым интерфейсом.
Обновлено: 2 февраля 2024 г.
Дипфейк
Развлечения
Фотография
Remaker Face Swap
Remaker Face Swap - нейросеть для создания дипфейков. Инструмент поставляется в виде веб-приложения и расширения для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge. Сервис прекрасно справляется сразу с несколькими лицами на фотографии, создавать дипфейки из небольших видео и оптимизирован для браузеров мобильных телефонов.
Обновлено: 1 февраля 2024 г.
Аудио
TopMedi AI
TopMedi AI - нейросеть для озвучки текста голосом знаменитостей. Сервис предоставляет качественное преобразование текста в речь. Нейросеть озвучит голосом Путина, Гитлера и многих других политиков, артистов и знаменитостей. Кроме того, предоставлена функция клонирования голоса и API с подробной документацией.
Обновлено: 26 января 2024 г.
Анимация
Видео
Графический дизайн
Иллюстрация
BasedLabs AI
BasedLabs AI - нейросеть для анимирования картинок. Приложение предоставляет 2 модели Image2Video, одна из которых позволяет использовать текстовое описание. Если у вас нет исходного изображения, то используйте встроенный в сервис Stable Diffusion. Кроме того, присутствует функция редактирования изображений.
Обновлено: 25 января 2024 г.
Развлечения
Чат-бот
RealChar
RealChar - нейросеть, позволяющая общаться с персонажами. Каждый виртуальный ассистент обладает уникальным голосом и набором данных, на которых была обучена модель. Для общения с персонажем вы можете использовать стандартный текстовый режим или голос, предварительно указав свой микрофон в настройках.
Обновлено: 23 января 2024 г.
Развлечения
Чат-бот
Character AI
Character AI - нейросеть для создания персонажа. Создавайте героев игр, фильмов, книг, полезных помощников и известных личностей. Сервис позволяет задавать для каждого персонажа описание, приветствие и загружать примеры диалогов для тренировки модели. Кроме того, вам доступен диалог с персонажами других пользователей.
Обновлено: 22 января 2024 г.
Развлечения
Чат-бот
korewa AI
korewa AI - нейросеть для создания персонажей из аниме. С помощью данного приложения вы создадите компаньонов с уникальными чертами характера, воспоминаниями и возможностью запоминать предмет диалога. Каждый персонаж будет обладать набором эмоций, которые выражаются с помощью изменения изображения.
Обновлено: 21 января 2024 г.
Графический дизайн
Иллюстрация
Anime Generator
Anime AI Art Generator - нейросеть для создания аниме. В вашем распоряжении 13 моделей, возможность увеличение разрешения в 4 раза, продвинутый режим с множеством параметров и редактирование изображений. Для некоторых моделей доступна функция улучшения качества лиц. Разработчиков порадует API с подробной документацией.
Обновлено: 19 января 2024 г.
Фотография
Anime AI
Anime AI - бесплатная нейросеть для фото в стиле аниме. Сервис построен на базе Stable Diffusion, дополнительно обученной на множестве изображений данного жанра. Нейросеть подходит для создания аватарок в стиле аниме. К вашим услугам большое количество стилей и возможность добавления дополнительной атрибутики (очки, шляпа и другие).
Обновлено: 19 января 2024 г.
Фотография
IP Adapter FaceID
IP Adapter FaceID - нейросеть, изменяющая стиль фото. Приложение отличается прекрасным сохранением структуры лица и возможностью использовать текстовые промпты, а не заготовленные разработчиком стили. Сервис постоянно развивается, поэтому изменение стиля фото нейросетью становится всё более качественным. Присутствует API.
Обновлено: 16 января 2024 г.
Офисные
Xenia
Xenia - нейросеть для HR, которая автоматизирует процесс проведения собеседований. Сервис улучшит производительность рекрутеров и сэкономит бюджет компании. Xenia умеет генерировать вопросы для выбранной вакансии и определять попытки мошенничества. Приложение спроектировано профессионалами в сфере рекрутинга.
Обновлено: 16 января 2024 г.
Офисные
AI Excel Bot
AI Excel Bot - нейросеть для таблиц Эксель и Google Sheets. Сервис напишет или объяснит формулы для электронных таблиц и сгенерирует скрипты на VBA для автоматизации работы. Инструмент поддерживает большое количество языков и поставляется в виде веб-приложения и удобного расширения для браузера Google Chrome.
Обновлено: 15 января 2024 г.
Офисные
GPT Excel
GPT Excel - нейросеть для Excel, Google Sheets и Airtable. Сервис умеет генерировать формулы, создавать скрипты на VBA, писать SQL-запросы для различных СУБД, составлять регулярные выражения и шаблоны таблиц. GPT Excel основан на большой языковой модели, следовательно, способен понимать запросы на многих языках.
Обновлено: 15 января 2024 г.
SEO
Копирайтинг
WriteHuman
WriteHuman - нейросеть, способная очеловечить текст, написанный с помощью таких больших языковых моделей, как ChatGPT, Bard, Llama и других. Для преодоления более строгих ИИ-детекторов доступна более продвинутая модель (только по подписке). WriteHuman обеспечивает полную конфиденциальность и безопасность данных.
Обновлено: 12 января 2024 г.